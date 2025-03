Woning overval in Delft

Aan de Sweelinckstraat in Delft heeft in de nacht van zondag 30 op maandag 31 maart omstreeks 04.30 uur een woningoverval plaatsgevonden. Hierbij zijn de bewoners bedreigd en mishandeld. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

Rond 04.30 uur kreeg de politie een melding van een woningoverval aan de Sweelinckstraat in Delft. Ter plaatse bleek dat de slachtoffers in hun woning waren overvallen. Bij de overval zijn beide slachtoffers bedreigd en is er geweld tegen hen gebruikt. Een van de slachtoffers is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Signalement

De politie is op zoek naar twee verdachten. Zij waren beide donker gekleed en droegen een zwart masker.