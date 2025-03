Gereedschapsdiefstal blijft stijgen: bouwsector scherpt beveiliging verder aan

In 2025 zet de stijgende trend van gereedschapsdiefstal onverminderd door. Recente cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) tonen aan dat het aantal diefstallen uit werkbussen en van bouwplaatsen het afgelopen jaar met ruim 12 procent is gestegen. De impact reikt verder dan alleen materiële schade: vertraging van projecten, omzetverlies en verhoogde verzekeringspremies treffen zowel zelfstandige ondernemers als grote aannemers.

Werkbussen en bouwplaatsen doelwit

Vooral werkbussen blijven een geliefd doelwit onder criminelen. Deze voertuigen worden vaak ’s nachts geparkeerd in woonwijken of op bedrijventerreinen, waar beveiliging minimaal is. Ook op bouwplaatsen blijkt de beveiliging vaak onvoldoende, vooral bij tijdelijke projecten in de openbare ruimte. Volgens de AVc zijn vooral gereedschappen van merken zoals Makita, Hilti en DeWalt populair vanwege hun hoge marktwaarde en eenvoudige verhandelbaarheid op tweedehands platforms.

Slimme technologieën bieden nieuwe kansen

De gereedschaps- en beveiligingsindustrie speelt in op de toenemende behoefte aan bescherming. Innovatieve oplossingen zoals gereedschapskoffers met ingebouwde GPS, bluetooth-slots en cloud-gebaseerde voorraadbeheerapps worden steeds vaker ingezet. Deze technologieën stellen gebruikers in staat om direct melding te krijgen van ongeoorloofde bewegingen of pogingen tot inbraak. Grote aannemers integreren dergelijke oplossingen inmiddels structureel in hun bedrijfsvoering, maar voor kleinere bedrijven blijft de investering een uitdaging.

Preventie als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Naast technologische innovatie groeit het besef dat ook gedragsverandering noodzakelijk is. Experts adviseren om gereedschap structureel te markeren – bijvoorbeeld met UV-inkt of gegraveerde bedrijfsgegevens – zodat het minder aantrekkelijk wordt voor wederverkoop. Bovendien kunnen zichtbare beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligingscamera’s en stickers op werkbussen, een preventieve werking hebben.

Samenwerking in de sector krijgt vorm

In navolging van de toenemende diefstallen zijn er in 2025 meerdere regionale samenwerkingen ontstaan tussen politie, verzekeraars en de bouwsector. In Noord-Brabant is recent een pilot gestart waarbij aannemers informatie over verdachte situaties via een app direct kunnen delen met de lokale politie. De eerste resultaten zijn positief: in een proefgebied daalde het aantal diefstallen met 18 procent binnen zes maanden.

Onderverzekering vormt risico

Een vaak over het hoofd gezien probleem is de beperkte dekking van gereedschap in zakelijke verzekeringen. Uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat ruim 40 procent van de zelfstandige vakmensen onvoldoende verzekerd is tegen gereedschapsdiefstal. Bij schade moeten zij zelf opdraaien voor de kosten van vervanging, wat vooral kleinere bedrijven kwetsbaar maakt.

Vooruitblik: strengere eisen in aantocht

Naar verwachting zullen verzekeraars vanaf medio 2025 strengere eisen stellen aan de beveiliging van werkmaterieel. Aanvullende maatregelen zoals dubbele vergrendeling, registratie van serienummers en het gebruik van track-en-trace-systemen zullen naar alle waarschijnlijkheid standaard worden voor nieuwe polisvoorwaarden.

De aanhoudende stijging in gereedschapsdiefstal onderstreept de urgentie van preventie en samenwerking. Zonder adequate maatregelen dreigen ondernemers niet alleen materiële schade te lijden, maar ook het vertrouwen in een veilige werkomgeving te verliezen. De oproep vanuit de sector is duidelijk: investeren in beveiliging is geen luxe meer, maar een noodzaak.