Nederlandse MONOcam op Duitse Autobahn

In Duitsland is afleiding in het verkeer – evenals in Nederland – een dagelijkse zorg; vooral het gebruik van de mobiele telefoon leidt tot ongelukken. De politie van deelstaat Rijnland-Palts gaat er strenger op controleren, met behulp van de Nederlandse MONOcam.

De MONOcam is een slimme camera, ontwikkeld door de Nederlandse politie. Deze camera kan bestuurders met een telefoon in de hand herkennen. Zodra een (vracht)auto langsrijdt waarin de bestuurder een telefoon vasthoudt, geeft de camera een ‘hit’. Een agent moet deze gegevens nog wel verwerken. Afleiding door de mobiele telefoon is ook in Duitsland een van de voornaamste oorzaken voor ongelukken. Andere zijn: te hoge snelheid, alcohol- en drugsgebruik, rood licht of rood kruis negeren en asociaal rijgedrag.

Verkeerveiligheid kerntaak Duitse politie

De Nederlandse politie heeft sinds 2020 twintig MONOcams voor verkeerstoezicht. Een paar jaar geleden hebben Duitse collega’s de MONOcam al getest. Maar voor permanent gebruik, moest de wet worden aangepast. Dit is inmiddels gebeurd. Rijnland-Palts kan nu als eerste deelstaat de MONOcam inzetten. ‘Verkeersveiligheid is een essentiële troef en een centraal onderdeel van de binnenlandse veiligheid’, zegt Friedel Durben, inspecteur van de politie Rijnland-Palts. ‘Verkeersveiligheid – in het bijzonder het bestrijden van de belangrijkste oorzaken van ongevallen – is een kerntaak van de politie. Ik ben dan ook erg blij dat we, als onderdeel van de samenwerking met onze Nederlandse collega's, in Rijnland-Palts nu een technologie kunnen gebruiken voor het geautomatiseerd monitoren van afleidingsovertredingen. Ik wil de Nederlandse politie daar graag voor bedanken! Deze grensoverschrijdende politiesamenwerking in verkeersveiligheid is uitstekend en zou een voorbeeld mogen zijn voor verdere projecten.’

Innovaties delen

Willybert Oor, landelijk portefeuillehouder Verkeer: ‘Als raadslid in Roadpol (red. Europees netwerk van Verkeerspolitiediensten) heb ik afspraken gemaakt om deze innovatie aan onze collega’s beschikbaar te stellen. De Nederlandse politie deelt daarom de kennis en techniek van de MONOcam met de Duitse ‘Polizei’. Die kan dan zelf MONOcams bouwen en aanpassen aan de eigen behoeftes voor toezicht in het verkeer.’