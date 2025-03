Boa’s handhaven op seksuele intimidatie in vier extra

Vanaf dinsdag 1 april mogen boa’s in vier extra steden handhaven op seksuele intimidatie in het openbaar: Almere, Dordrecht, Heerlen en Tilburg. Dat boa’s hierop kunnen handhaven, vloeit voort uit een pilot die is gestart op 1 juli 2024; de dag waarop de Wet Seksuele Misdrijven in werking is getreden. Sinds die dag konden boa’s al handhaven op seksuele intimidatie in het openbaar in Arnhem, Utrecht en Rotterdam.

Boa’s zijn niet automatisch bevoegd om seksuele intimidatie in het openbaar te handhaven. De pilot moet inzichtelijk maken op welke manier de handhaving door boa’s, naast de handhaving door de politie, een bijdrage kan leveren aan de effectieve handhaving van deze strafbaarstelling. De pilot loopt nog een jaar. Parallel aan de pilot is een evaluatietraject gestart. Aan de hand daarvan en van de ervaringen in het kader van de pilot wordt bekeken welke rol boa’s kunnen spelen in het handhaven van seksuele intimidatie in het openbaar. Naar verwachting zal het evaluatietraject rond de zomer van 2026 zijn afgerond.

Staatssecretaris Coenradie bracht eerder een bezoek aan de boa’s in Utrecht en gaat later nog op bezoek in Almere.

“De pilot met boa’s die handhaven op seksuele intimidatie heeft al voorzichtig zijn eerste vruchten afgeworpen: het heeft niet alleen geleid tot de eerste vervolgingen en veroordelen, maar door hier actief op te handhaven, wordt ook een sociale norm versterkt: seksuele (straat)intimidatie accepteren we niet. De handhaving vormt een belangrijk sluitstuk van een integrale aanpak van deze problematiek, waarin ook ruimte is voor preventie en bewustwording. Ik wens de boa’s in de vier nieuwe steden een voortvarende en succesvolle start.”