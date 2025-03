Vrouw wordt neergestoken door buurman: OM eist 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging

De gebeurtenis vindt plaats op een zonnige dag, wanneer een vrouw nietsvermoedend in haar tuin ligt. Opeens worden er zware voorwerpen tegen haar aan gegooid, waarna ze naar binnen vlucht. Daar wordt ze meermaals met een mes in haar bovenlichaam en armen gestoken. Ze raakt zwaargewond en loopt een klaplong op. Buren verlenen eerste hulp. Nadat er een melding is gedaan bij de politie, wordt de vrouw door agenten zwaargewond in haar keuken aangetroffen.

Bewijsmiddelen

Al snel wordt duidelijk dat de bovenbuurman van de vrouw verantwoordelijk is voor de gebeurtenis. De verklaring van de vrouw wordt ondersteund door een getuige. In de tuin worden de voorwerpen gevonden die naar haar zijn gegooid; een asbak en een glazen bol. Op het balkon van de verdachte, en op zijn arm, wordt een bloedspoor van het slachtoffer gevonden. Uit het sporenbeeld blijkt dat verdachte na het steken via de poort van de buurvrouw naar zijn balkon is geklommen.

Poging doodslag

Hoewel de verdachte zelf ontkent, is het voor het Openbaar Ministerie overduidelijk dat hij verantwoordelijk is voor de steekpartij. Hem wordt poging doodslag verweten. De officier van justitie: ‘Tot op de dag van vandaag ervaart het slachtoffer de fysieke en geestelijke gevolgen van deze gebeurtenis. Zij heeft doodsangsten uitgestaan. Het is nog maar de vraag hoe het was afgelopen als getuigen niet snel en adequaat hadden ingegrepen en eerste hulp hadden verleend.’

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit een rapportage van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte ernstige psychiatrische problemen heeft. Dat maakt hem verminderd toerekeningsvatbaar. Ter bescherming van de maatschappij en het voorkomen van herhaling, is het naar oordeel van het Openbaar Ministerie noodzakelijk dat de verdachte behandeld wordt. In deze zaak eist het OM 3 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechter doet over twee weken uitspraak.