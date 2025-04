Vermiste kinderen Amber Alert aangetroffen in woning in België

De politie vroeg maandag 31 maart breed aandacht voor de vermissing van twee minderjarige kinderen. 'Aangezien er grote zorgen bestonden over hun welzijn, werd er gekozen voor een Amber Alert. Inmiddels zijn de kinderen in goede gezondheid gevonden in het Belgische Oudenaarde, op een afstand van ongeveer 350 kilometer van Dalfsen. Er zijn twee aanhoudingen verricht', zo meldt de politie dinsdag.

Grootschalig opsporingsonderzoek opgestart

Gezien de ernst van de melding die de politie op maandagochtend binnenkreeg, is alles op alles gezet om de kinderen zo snel mogelijk te vinden. 'Onder leiding van het Openbaar Ministerie werd er een grootschalig opsporingsonderzoek ingesteld. Door een goede samenwerking met de Belgische autoriteiten, de Speciale Eenheden van de Federale Politie en de Federale Gerechtelijke Politie, is het in de nacht van maandag op dinsdag gelukt om de kinderen te vinden. De kinderen worden overgedragen aan het wettelijk gezag', aldus de politie.

Oudenaarde

De kinderen werden rond 02.30 uur aangetroffen in een woning in de aanwezigheid van hun biologische ouders. Zij zijn aangehouden omdat zij verdacht worden van het onttrekken van de kinderen aan het wettelijk gezag.

Niet meer details

Aangezien het onderzoek nog volop loopt, kan de politie vooralsnog niet meer details delen over de achtergrond van de zaak. Het Amber Alert is niet lichtzinnig ingezet. Dit gebeurt alleen bij grote zorgen om het welzijn van vermiste kinderen. Daar was in deze zaak sprake van. Door het Amber Alert is er volop meegedacht en getipt bij de politie, waarvoor het onderzoeksteam iedereen hartelijk dankt.