Oekraïner steekpartij Amsterdam verdacht van poging moord of doodslag met terroristisch oogmerk

De 30-jarige man met de Oekraïense nationaliteit die afgelopen donderdag 27 maart is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij in Amsterdam waarbij vijf slachtoffers te betreuren waren, blijft in elk geval veertien dagen langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris vanmiddag besloten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag.

Terroristisch oogmerk

De rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank heeft de man vanmiddag voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. De man wordt verdacht van vijfmaal poging moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.

Vier van de vijf gewonden nog in ziekenhuis

Van de vijf slachtoffers die bij de steekpartij zijn gevallen liggen er nog vier in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel. Het politieonderzoek onder leiding van twee officieren van justitie gaat voort. De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Dat is voor het OM reden om terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie.