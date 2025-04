Tijdelijk geen tussentijdse toets om reserveringstermijn te laten afnemen

Dit besluit, waar minister Madlener de Tweede Kamer gisteren over heeft geïnformeerd, zorgt ervoor dat we tussen 1 april 2025 en 1 april 2026 zo'n 75.000 extra praktijkexamens kunnen inplannen. Hierdoor zullen de wachttijden in 2025 sneller dalen en stabieler worden.

Het CBR staat achter dit besluit, omdat het de enige manier is om de reserveringstermijn sneller te laten afnemen dan nu het geval is. Een lagere reserveringstermijn is van groot belang voor rijscholen, omdat ze dan beter in staat zijn een examen te reserveren op een moment waarop de kandidaat er echt klaar voor is.