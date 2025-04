Internationale samenwerking om Joodse roofkunst terug te krijgen

In de jaren 1933-1945 heeft het naziregime in vele landen, waaronder Nederland een ongekend aantal kunst- en cultuurvoorwerpen geroofd en geconfisqueerd van veelal Joodse eigenaren.

Teruggave (restitutie) is essentieel in het streven naar rechtsherstel van de slachtoffers Daarom spant Nederland zich in om door de nazi's geroofde kunst terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Deze week komen speciale vertegenwoordigers uit 12 landen samen in Den Haag om kennis en ervaring uit te wisselen op dit terrein. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) is gastheer.