Dode man aangetroffen in brandende bestelauto

Op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg in Delfgauw is zondagochtend 8 december 2024 een zwaargewonde man aangetroffen in een brandende bestelauto, een witte Mercedes Citan. Het slachtoffer, de 45-jarige Atilla, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de politie is dringend op zoek naar meer informatie.

Rond 08.00 uur meldde een voorbijganger dat er een bestelauto in de brand zou staan. Hulpdiensten gingen direct naar de parkeerplaats toe en de brandweer begon met blussen. Al snel troffen zij tijdens het blussen de man aan in de witkleurige Mercedes - Citan, maar hulp mocht niet baten. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht. De politie houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder of er sprake is van een misdrijf. Er is een Team Grootschalige Opsporing ingezet. Dat wil zeggen dat er ongeveer 20 rechercheurs bezig zijn met dit onderzoek.

Parkeerplaats Rijksstraatweg

De bestelauto is aangetroffen op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg in Delfgauw. Dit ligt vlak achter het pompstation Ruyven langs de A13 Li, in de richting van Rotterdam naar Den Haag. Dit is over het algemeen een vrij drukbezochte parkeerplaats waarvan bekend is dat het een mannen ontmoetingsplek.