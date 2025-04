Steekincident op de Markt in Eindhoven

Het slachtoffer betreft een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij raakte gewond aan zijn arm. De politie is een onderzoek gestart.

De politie kreeg rond 23.30 een melding van een steekincident aan de Markt in Eindhoven. Ter plaatse bleek het slachtoffer een snijwond in de zijn arm te hebben. Hij is voor behandeling naar de huisartsenpost van het ziekenhuis gebracht en kon daarna naar huis gaan. De verdachte was inmiddels weggerend richting het 18 Septemberplein. Ondanks een zoekactie met meerdere politie-eenheden in de omgeving, werd de verdachte niet meer aangetroffen. Wel zijn er forensische sporen veiliggesteld.