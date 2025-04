Politie zoekt getuigen van explosie De Gaarde in Den Haag

De politie doet onderzoek naar een explosie die in de nacht van maandag 31 maart op dinsdag 1 april omstreeks 04:15 uur plaatsvond aan De Gaarde in Den Haag. De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Dinsdag 1 april omstreeks 04:15 uur kreeg de politie de melding dat er een explosie had plaatsgevonden aan De Gaarde in Den Haag. Daarbij was brand ontstaan aan de voordeur. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Tot nu toe is niemand aangehouden. De politie roept mensen op die dinsdag voor, tijdens of na het incident iets opvallends hebben gezien in de omgeving van De Gaarde zich te melden via 0900-8844.