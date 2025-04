Verdachte vijfvoudige steekpartij Amsterdam blijft langer vastzitten

De 30-jarige man met de Oekraïense nationaliteit die afgelopen donderdag 27 maart is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij in Amsterdam waarbij vijf slachtoffers te betreuren waren, blijft in elk geval veertien dagen langer vastzitten.