Onvoorstelbaar lijden ging vooraf aan dood 40-jarige Poolse

In een zwaar vervuilde woning zonder stromend water of gas werd in juli 2023 het levenloze lichaam van een 40-jarige Poolse vrouw aangetroffen. De bewoner, bij wie de vrouw verbleef, werd aangehouden. Uitgebreid onderzoek heeft niet uitgewezen dat hij verantwoordelijk was voor haar dood, wel heeft hij haar in de laatste weken en maanden dagelijks verkracht en zwaar mishandeld.

"De laatste periode van haar leven moet ondragelijk en uitzichtloos zijn geweest," concludeerde de officier van justitie.

Vergroot afbeelding Vergroot afbeelding

De vrouw werd in maart 2023 door de nu 61-jarige Poolse verdachte opgepikt in het centrum van Den Haag. Ze was verslaafd aan alcohol en verdachte - zelf ook alcoholist - deed zich voor als redder. In feite haalde hij haar in huis zodat hij, en zijn huisgenoot, elke dag seks met haar konden hebben. Niet veel later besloot verdachte om haar voor zichzelf te houden en kwam er ook een slot op de deur: als hij weg was, mocht zij de kamer niet uit.

Enkele maanden later belde verdachte midden in de nacht de politie, die de vrouw overleden aantrof in de woning. Uit de sectie is gebleken dat overmatig alcoholgebruik de vrouw fataal is geworden. Of toegepast geweld daarnaast ook tot de dood heeft geleid, kon niet worden vastgesteld. Dat ze ernstig is mishandeld, is wel duidelijk.

Talloze verwondingen

Uit de sectie blijkt dat de vrouw talloze verwondingen had, in verschillende stadia van genezing. Blauwe plekken over het haar hele lijf, zware verwondingen aan haar geslachtsdelen, gebroken ribben, zeker 43 sporen van stok- of riemslagen, breuken in de hals die wijzen op eerdere poging tot verwurging, en zo ging de lijst door. Uit verklaringen ontstaat het beeld van een vrouw die fysiek niet meer in staat was zelf te lopen.

"Verdachte heeft verklaard dat hij elke dag seks met haar had, soms wel twee of drie keer," zei de officier van justitie tijdens de zitting. "Gelet op het letselbeeld vind ik het volstrekt ongeloofwaardig dat zij dit vrijwillig onderging. Dus voorzichtig gezegd acht ik voor in ieder geval de laatste drie weken van haar leven dagelijkse verkrachting bewezen."

Onvoorstelbaar lijden

Daarnaast heeft verdachte zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan seksueel binnendringen van het slachtoffer terwijl zijn in staat van bewusteloosheid verkeerde, aan poging tot doodslag en aan zware mishandeling. "Het is slecht te bevatten hoeveel het slachtoffer moet hebben geleden in aanloop naar haar overlijden," stelde de officier van justitie.

Verdachte lijkt zichzelf nog altijd te zien als een zorgzame man en heeft tijdens de observatie in het Pieter Baan Centrum nauwelijks inzage gegeven in zijn belevingswereld. Zodoende hebben deskundigen geen persoonlijkheidsstoornis kunnen vaststellen en acht het Openbaar Ministerie hem volledig toerekeningsvatbaar. De officier van justitie eiste 16 jaar cel. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.