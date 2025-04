Opnieuw celstraffen na hevige ongeregeldheden zalencentrum in Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft opnieuw verdachten veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden bij Opera Zalencentrum in Den Haag op 17 februari 2024. Tien verdachten zijn veroordeeld voor het gezamenlijk plegen van openlijk geweld.

Een van hen heeft bovendien een politiebus aangestoken, een andere verdachte heeft een touringcar in brand gestoken. De verdachten hebben celstraffen opgelegd gekregen variërend van 180 dagen tot 30 maanden waarvan delen voorwaardelijk.

Ongeregeldheden

De Nederlandse Federatie Eritrese Gemeenschappen organiseerde op 17 februari 2024 een bijeenkomst in het zalencentrum waar ook twee andere bijeenkomsten werden georganiseerd. Er waren in totaal 1500 mensen aanwezig. Hoewel de locatie van de Eritrese bijeenkomst geheim was gehouden, hebben tegenstanders van het huidige Eritrese regime, die ook tegen de bijeenkomst waren, achterhaald waar deze plaatsvond. In korte tijd zwol het aantal tegenstanders aan.

Rond 16.45 uur werden aanwezige politieagenten met stenen bekogeld. Op een later moment werden er auto's in brand gestoken. Politie en de Mobiele Eenheid zagen zich geconfronteerd met 300 tegenstanders die het zalencentrum probeerden binnen te komen. In het zalencentrum brak paniek uit. Geparkeerde auto's en auto's van voorbijgangers werden beschadigd. De ME uit Rotterdam moest bijstand verlenen. Het geweld richtte zich ook tegen brandweerlieden die probeerden het vuur bij het zalencentrum te blussen. Een groot aantal politieagenten raakte gewond. Uiteindelijk wisten politie en ME de tegendemonstranten te verdrijven. Na 21.30 uur keerde de rust terug. Bij het zalencentrum en in de omgeving daarvan bleef een spoor van vernielingen achter.

Openlijke geweldpleging

In juli, september en november 2024 werden ook verdachten veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden. De rechtbank oordeelt ook nu dat het gepleegde geweld kan worden aangemerkt als een geheel van geweldshandelingen. Het geweld voltrok zich op plekken dichtbij elkaar waarbij in ongeveer vier uur tijd de tegenstanders van de bijeenkomst in het zalencentrum zich doorlopend met geweld tegen de politie keerden. Er ontspon zich een groepsdynamiek waarbij een groot aantal individuele personen op elkaar reageerde. Het gewelddadige gedrag van de een leidde ertoe dat de ander mee ging doen of mee bleef doen. Het geweld bleef zo voortduren en escaleerde.

Straffen

Een van de verdachten krijgt een celstraf opgelegd van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt bewezen dat hij een touringcar in brand heeft gestoken. Er is niet alleen schade ontstaan aan de touringcar zelf, maar ook aan personenauto’s die in de directe omgeving geparkeerd stonden. Dat de brand werd gesticht tijdens de geweldplegingen leverde bovendien nog meer gevaar op omdat de brandweer ten gevolge van het geweld niet de mogelijkheid had om de brand te blussen. Deze verdachte had verder een ophitsende rol en heeft niet laten zien dat hij de ernst van zijn handelen inziet.

Een andere verdachte krijgt een celstraf van 28 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt bewezen dat hij een politiebus in brand heeft gestoken. Die stond naast het zalencentrum en door die brandstichting was levensgevaar te duchten. Het hele politievoertuig is uitgebrand en ook aan andere voertuigen en aan gebouwen is schade ontstaan. Deze verdachte heeft vanaf het begin van het onderzoek openheid van zaken gegeven.



Weer een andere verdachte wordt naast het openlijke geweld ook veroordeeld voor bedreiging van een journalist door met een stok naar hem te slaan tijdens de gewelddadige rellen. De rechtbank oordeelt dat dit bij de journalist angst kon opwekken dat hij zwaar mishandeld zou worden. Hij krijgt een celstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Schadeclaims

In deze zaak hebben 87 partijen gevraagd om een schadevergoeding, waarvan 66 politieagenten en ME'ers. Zij vinden dat ze naast eventueel fysiek letsel, ook nadelige (psychische) gevolgen hebben ondervonden. De rechtbank vindt een vergoeding van immateriële schade voor alle politieagenten en ME'ers op zijn plaats en kent daarvoor verschillende bedragen toe. Daarnaast heeft de rechtbank meerdere schadevergoedingen van andere benadeelde partijen (grotendeels) toegewezen. Het gaat voornamelijk om schade aan auto’s die tijdens de ongeregeldheden in de buurt van het zalencentrum geparkeerd stonden.

De Nationale Politie heeft een schadevergoeding ingediend van ongeveer 500.000 euro vanwege schade aan twintig politieauto’s en twee politiebikes. Het is de rechtbank niet duidelijk geworden of de schade wel geleden door de Nationale politie of dat een ander bedrijf de schade heeft gedragen. De vordering van de Nationale Politie wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard. De vordering kan bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.