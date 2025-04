Overeenstemming over nieuwe cao bouw en infra

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: 'Ik ben blij dat we een loonsverhoging hebben kunnen afspreken boven de inflatie: 10% over de looptijd. Ook de afspraak dat jonge mensen die werken en leren combineren voortaan over hun schooldag ook loon gaan ontvangen vind ik zeer positief.'

Cao Bouw & Infra heeft primeur

Gijs Lokhorst, bestuurder CNV: 'Als vakbond weten we hoe zwaar het werk in de bouw kan zijn en dat gezond je pensioen halen voor veel mensen een grote opgave is. Daarom ben ik blij dat we de werkgevers hebben kunnen overtuigen om de huidige RVU-regeling niet alleen voor onbepaalde tijd te verlengen, maar ook nog eens financieel te verbeteren. We hebben daarmee een grote wens van onze leden gerealiseerd. Blij ben ik ook met de afspraak over suïcidepreventie. Op de werkplek is er vaak geen ruimte om over zelfmoordgedachten te praten. Toch kunnen werkgevers bepaalde signalen wel oppikken, zoals schuldenproblematiek. Afgesproken is nu dat werkgevers en bonden samen met preventieorganisatie 113 een programma ontwikkelen om die risicofactoren te herkennen en erop te reageren. De cao Bouw & Infra heeft daarmee een primeur.'

Zekerheid voor komende twee jaar

George Raessens, voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgevers: 'We zijn verheugd dat we samen met de vakbonden tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe cao Bouw & Infra. Dit resultaat vormt een stevig fundament om samen verder te bouwen aan de toekomst. Naast een reële loonsverhoging, hebben we de uitkering voor de zwaarwerkregeling verhoogd. Er is ook aandacht voor jongeren door het verhogen van het loon voor 20-jarige leerlingen, het doorbetalen van de schooldag en beloning van vakmanschap door het afschaffen van het jeugdloon voor werknemers vanaf 18 jaar met een BBL3-diploma. De looptijd geeft bedrijven zekerheid voor de komende twee jaar.'

Laatste woord aan leden

De cao-partijen leggen het onderhandelingsresultaat ter instemming voor aan hun leden.