Peiling: Vierdaagse werkweek heeft positief effect op gezondheid

Volgens Yvette Becker, FNV-beleidsadviseur arbeidstijden, zien steeds meer werknemers én ook werkgevers de voordelen van een vierdaagse werkweek. Maar liefst 74% van de respondenten vindt dat een vierdaagse werkweek haalbaar is in hun sector en functie. Ook zijn ze het ermee eens dat je tijd wint door werk anders en slimmer te organiseren. Hier zien werkgevers (70%) zelfs meer kansen dan werknemers (65%).

Kansen in alle sectoren

Becker: ‘Het is een illusie dat een vierdaagse werkweek alleen zou kunnen in sectoren met traditionele kantoorbanen. We hebben voorbeelden van fabrieken tot aan zorg waar we zien dat een vierdaagse werkweek werkt. Een vierdaagse werkweek betekent niet dat een bedrijf niet meer vijf of zeven dagen in de week geopend kan zijn. Of dat je niet vijf dagen van zes uur kan werken.

Hoe jonger hoe positiever

89% van de respondenten is positief tot zeer positief over de vierdaagse werkweek. Bij werknemers en werkgevers van 25 - 35 jaar is dat zelfs 96%. Becker: ‘Dat is in een vergrijzende samenleving echt een factor voor werkgevers om rekening mee te houden. Het maakt het werk aantrekkelijker voor elke generatie.’

Werkgevers willen aan de slag

Van de 107 werkgevers die de peiling invulden is 89% positief over de vierdaagse werkweek en 88% vindt dat de FNV en andere vakbonden samen met hen de mogelijkheden van een vierdaagse werkweek moet onderzoeken.

Gezonder werken

De vakbond verwacht dat een vierdaagse werkweek kan bijdragen aan het terugdringen van de personeelstekorten en gezonder werken. Becker: ‘Ik durf te stellen dat het gaat leiden tot meer uren werk, doordat mensen minder snel uitvallen door ziekte en meer mensen blijven werken tot aan hun pensioen.’

In de praktijk

De ontwikkelingen internationaal en in Nederland gaan snel. In Nederland zijn zowel AFAS als &samhoud dit jaar overgestapt op een vierdaagse werkweek. Ook het Rode Kruis wil samen met FNV aan de slag en samen met ING gaat de vakbond kijken naar de mogelijkheden van een vierdaagse werkweek bij de bank. Bij een kalkzandsteenfabriek wordt een studie gedaan of een 32-urige werkweek (ook in ploegendienst) mogelijk is.