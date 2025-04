Drie procent van de bevolking geeft aan een autismespectrumstoornis te hebben

Meer mannen dan vrouwen gaven aan een autismespectrumstoornis (ASS) te hebben. Van de bevolking van vier jaar of ouder heeft ruim 3 procent van de mannen en bijna 2 procent van de vrouwen naar eigen zeggen ASS. Dit komt neer op ongeveer 280 duizend mannen en 140 duizend vrouwen. In alle leeftijdsgroepen tot 50 jaar geven meer mannen dan vrouwen aan ASS te hebben. Bij mensen van 50 jaar of ouder zijn er geen verschillen.

15- tot 25-jarigen geven vaakst aan ASS te hebben

15- tot 25-jarigen gaven het vaakst aan ASS te hebben (6 procent). Binnen deze leeftijdsgroep gaf 8 procent van de mannen en 4 procent van de vrouwen aan een autismespectrumstoornis te hebben.

In de oudere leeftijdsgroepen wordt ASS door zowel mannen als vrouwen minder vaak gerapporteerd dan in de jongere leeftijdsgroepen.

Meer angst- en depressiegevoelens bij mensen met ASS

Van de mensen van 12 jaar of ouder met ASS ervoer 74 procent in de afgelopen vier weken angst-of depressiegevoelens. Onder mensen die aangaven geen ASS te hebben, was dat 43 procent. Binnen de groep met ASS had 82 procent van de vrouwen en 70 procent van de mannen dergelijke gevoelens. Vrouwen, zowel met als zonder ASS, ervoeren vaker angst- of depressiegevoelens dan mannen met en zonder ASS.

6 op de 10 mensen met ASS hebben betaald werk

Mensen die naar eigen zeggen ASS hebben, geven minder vaak aan betaald werk te hebben dan mensen zonder ASS. In de periode 2022/2024 gaf 58 procent van de 25- tot 65-jarigen met ASS aan dat de omschrijving ‘werkende met betaald werk of eigen bedrijf’ het best bij hen past, vergeleken met 82 procent van de mensen zonder ASS. Daarnaast omschreef 22 procent van de mensen met ASS zichzelf als arbeidsongeschikt: bijna 4 keer zo vaak als mensen die aangaven geen ASS te hebben (22 tegen 6 procent).