NVWA neemt tot nu toe 185.000 verboden vapes in beslag

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bijna 185.000 illegale vapes en e-liquids in beslag genomen. Ook namen inspecteurs ruim 500 nicotinezakjes in beslag. Ze troffen de verboden producten aan in winkels en opslaglocaties verspreid over het land. De verkopers krijgen een boete en moeten de kosten voor het vernietigen van de vapes en andere verboden producten betalen.

Het is in Nederland verboden om vapes en e-liquids (navullingen voor vapes) met een andere smaak dan die van tabak te verkopen. De NVWA houdt toezicht en handhaaft op het zogeheten smaakjesverbod. Bij overtredingen kan de NVWA onder andere boetes opleggen. Die kunnen bij herhaling oplopen tot 22.500 euro. Sinds januari 2025 kan de NVWA gebruik maken van de bevoegdheid om verboden vapes en e-liquids in beslag te nemen. Daardoor wordt voorkomen dat deze producten alsnog verkocht kunnen worden. In die eerste maand nam de NVWA 66.000 verboden producten in beslag.

Opslag vol vapes

Inspecteurs wilden een opslagruimte in Barendrecht controleren, omdat de eigenaar van een aantal winkels in verschillende delen van Nederland daar vermoedelijk gebruik van maakte. De deur zat op slot, maar het lukte de inspecteurs om via een kleine opening tussen de deur en het plafond een blik te werpen in de box. Die stond vol stond met dozen met vapes. De eigenaar heeft na enig aandringen uiteindelijk de box geopend voor de inspecteurs. Er bleken ruim 42.000 verboden vapes te liggen.

Keten in Noord-Holland opgerold

Bij een gecoördineerde actie troffen inspecteurs bij een aantal winkels in Noord-Holland verboden vapes aan. De winkels werden bevoorraad vanuit dezelfde opslag. Daarom werd deze opslag ook gecontroleerd. De eigenaar wilde niet meewerken en weigerde de deur open te doen. Daarop heeft een slotenmaker van de politie de deur geopend. In de loods troffen de inspecteurs iets meer dan 27.000 verboden vapes aan. Met deze actie heeft de NVWA de hele keten van groothandel tot en met winkels aangepakt.