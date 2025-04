Staatssecretaris Defensie opent fonds voor innovatieve bedrijven

Er is nu een fonds dat ondernemers financieel ondersteunt bij het ontwikkelen van zowel civiel als militair te gebruiken innovaties. 'Dit zogenoemde Security Fund (SecFund) is vandaag geopend door staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Startkapitaal voor startups, scale-ups en mkb

Hij deed dit bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij in Tilburg. Het fonds biedt startkapitaal voor startups, scale-ups en mkb die in de innovatiebehoefte van Defensie voorzien. De bijdrage aan het fonds groeit dit jaar naar verwachting van € 25 miljoen naar € 100 miljoen.

LiFi

Een voorbeeld van die innovaties is draadloze optische communicatie zoals LiFi , een nieuwe generatie datatransmissie. LiFi is sneller dan WiFi en in staat om meer data per seconde over te dragen. Andere voorbeelden zijn geavanceerde radiotechnologie en drones.

Aanvraag indienen

Vanaf vandaag is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de financiering van producten van dit soort bedrijven. Inmiddels hebben er al 100 aangegeven belangstelling te hebben voor het fonds.

Drone

Drone-producent Tective ontvangt als eerste een investering uit het SecFund. Het Delftse bedrijf maakt geautomatiseerde inzet van zwermen drones mogelijk. Deze brengen gebieden snel en efficiënt in kaart. Zo wordt het mogelijk om grote gebieden te monitoren. Denk aan grensgebieden of kritieke infrastructuur.

Gevechtskracht

De huidige geopolitieke omstandigheden vragen om meer samenwerking met de Nederlandse industrie. Daar gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. Voor het innovatieve vermogen en de gevechtskracht van Defensie is het van belang dat de organisatie daar goed op aanhaakt.

Snelheid is cruciaal

Het SecFund ondersteunt ondernemers bij het ontwikkelen van hun technologieën. Slimme ideeën vinden daardoor sneller hun weg naar de mensen die Nederland verdedigen. Die snelheid is cruciaal. Zo heeft en behoudt de krijgsmacht een technologische voorsprong.

'Flinke duw in de rug'

Tuinman: “Om onze mensen de beste spullen te geven, hebben we de meest innovatieve mensen en bedrijven in Nederland nodig. Het SecFund geeft een flinke duw in de rug van startups en scale-ups. Dat is essentieel voor onze veiligheid.” Innovatieve bedrijven in de defensiesector ervaren vaker dan andere bedrijven een drempel bij het verkrijgen van financiering. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Unie. Financiers zijn terughoudend met investeren in bedrijven die ook aan Defensie leveren. Het SecFund moet dit gat overbruggen.