Rekenkamer: tekort aan huisartsen, 1 op 20 Nederlanders nog op zoek

Honderdduizenden mensen zoeken op dit moment een (andere) huisarts, terwijl ongeveer 60% van de praktijken in 2024 een patiëntenstop had. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer woensdag in het rapport ‘Focus op Huisartsentekort’ dat vandaag verscheen. Het huisartsentekort zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen.

Ongeveer 60% van de praktijken had patiëntenstop in 2024

“Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner van Nederland zich kan inschrijven bij een huisarts in de buurt”, schreef de minister van VWS eerder dit jaar. Uit het Rekenkameronderzoek blijkt dat hieraan niet wordt voldaan. In sommige regio’s is voor inwoners die een huisartsenpraktijk zoeken amper aanbod beschikbaar, vooral omdat het merendeel van de huisartsenpraktijken afgelopen jaar een patiëntenstop had.

Switchen

'Schattingen laten zien dat 45.000 tot 194.000 mensen geen huisarts hebben. Daarnaast is er een groep mensen die wel ingeschreven staat bij een huisarts maar een andere huisarts wil, bijvoorbeeld vanwege verhuizing of ontevredenheid. Dit gaat naar schatting om 732.000 mensen', aldus de Rekenkamer. In totaal zijn er dus tussen de 777.000 tot 926.000 Nederlanders (1 op de 20) die geen huisarts hebben of een huisarts zoeken. Een klein deel van die mensen meldt zich bij hun zorgverzekeraar voor hulp bij het vinden van een huisarts. In december 2024 stonden er bijna 7.000 mensen op die ‘wachtlijst’.

777.000 tot 926.000 mensen zoeken een (andere) huisarts

Het vinden van een huisarts in de buurt is in sommige regio’s lastiger dan in andere, onder andere vanwege de patiëntenstops. In Friesland, Drenthe en Zeeland zijn relatief minder patiëntenstops. In de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Gooi- en Vechtstreek, en Amersfoort en omgeving komen ze juist het meest voor. Daar kenden minimaal driekwart van de praktijken een patiëntenstop in het afgelopen jaar. Dat betekent overigens niet dat in die regio’s ook het huisartsentekort het grootst is.