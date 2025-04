Verdachte op heterdaad gepakt na explosie Amsterdamse woning

Een flinke knal bij een voordeur aan de Aalbersestraat in Amsterdam in de nacht van dinsdag op woensdag 2 april. 'De politie wist een verdachte op heterdaad aan te houden', zo meldt de politie woensdag.

Harde knal

Het is rond 01.15 uur ’s nachts als agenten tijdens hun ronde in de wijk Geuzenveld zelf opgeschrikt worden door een harde knal. Er blijkt om de hoek een explosief bij een voordeur van een woning af te zijn gegaan.

Man rent weg

Agenten zien een man wegrennen. Als ze hem willen aanspreken, rent de man er vandoor. Nadat hij is aangehouden blijkt dat de verdachte een stuk stroomdraad, handschoenen en batterijen bij zich heeft. De 23-jarige verdachte uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Onderzoek

Tijdens de explosie waren de bewoners in de woning aanwezig. Niemand is gewond geraakt, wel is er flinke schade aan de deur ontstaan. De recherche heeft de zaak in onderzoek.