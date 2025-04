Nederlandse experts betrokken bij noodhulp aan Myanmar

Het gaat om een informatiemanagement-expert en een specialist op het terrein van logistiek. Als onderdeel van een zevenkoppig team gaan ze de hulp van EU-lidstaten voor Myanmar helpen coördineren en zorgen dat die hulp goed aansluit op de internationale hulpverlening door de VN. De nadruk ligt vooral op het inzicht krijgen in toegang tot getroffen gebieden en op het organiseren van logistiek en transport. Het team werkt vanuit Bangkok en Kuala Lumpur en begint deze week.

Nederland beschikt over een pool van rampenspecialisten met verschillende expertises. Die zijn inzetbaar in Nederland en kunnen ook worden voorgedragen bij verzoeken van VN en EU voor internationale rampenteams. De EU en de VN betalen hun inzet.

De VN, het internationale Rode Kruis en Nederlandse hulporganisaties die samenwerken in de Dutch Relief Alliance verlenen op dit moment mede dankzij meerjarige en flexibel in te zetten financiering van Nederland noodhulp in Myanmar. ‘Deze organisaties krijgen die financiële middelen dus vooraf, zodat ze bij noodsituaties zoals nu in Myanmar snel kunnen handelen en hulp kunnen verlenen’, zegt minister Klever. De Dutch Relief Alliance kon zo acuut 3 miljoen euro vrijmaken om slachtoffers van de aardbeving te helpen met voedsel, water en onderdak.