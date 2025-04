Minimaal € 700 aan eenmalige uitkeringen bij noodlijdend Tata Steel

Medewerkers van Tata Steel in IJmuiden kunnen komend jaar in ieder geval € 700 en mogelijk zelfs € 1000 aan eenmalige uitkeringen tegemoet zien. Het noodlijdende staalbedrijf en de vakbonden stemden in met een onderhandelingsresultaat voor een crisis-cao van één jaar (01-04-25 t/m 31-03-26).

Uitgangspunt voor CNV was dat er geen verslechteringen zouden worden afgesproken, mits er wel koopkrachtbehoud gerealiseerd zou worden. Dat laatste is niet helemaal gelukt, maar met sowieso twee keer een uitkering van € 350 netto en mogelijk nog een keer van € 300 is CNV-onderhandelaar Marten Jukema niet helemaal ontevreden. ‘Natuurlijk is het geen fantastisch resultaat, maar het is wel realistisch gezien de situatie waarin Tata Steel zit.’

In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat medewerkers per 1 april 2025 en op 1 januari 2026 een eenmalige uitkering krijgen van € 350 netto op fulltime basis. Daarnaast komt er ook een voorwaardelijke uitkering afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Als Tata Steel het komend boekjaar een Ebitda (bruto winst) behaalt van € 500 miljoen (deze winst is in de afgelopen 10 jaar 5 keer behaald), volgt er nog een uitkering van € 300 netto. ‘Het gaat dus mogelijk om € 1000. En het feit dat de uitkeringen netto zijn, betekent dat de onderste loonschalen er het meest mee opschieten’, zegt Jukema.

Europese staalmarkt in problemen

In aanloop naar de cao-onderhandelingen besloten de bonden -samen met hun achterbannen- om dit jaar een enorme handreiking te doen aan de directie door zelf een crisis-cao voor te stellen. ‘Het zegt veel over de situatie waarin Tata Steel verkeert’, vervolgt de CNV-onderhandelaar. ‘De hele Europese staalmarkt heeft zwaar te lijden onder hoge energieprijzen, importbeperkingen en goedkoop staal van buiten de EU. In Groot Brittannië is onlangs besloten de laatste hoogovens te sluiten. Als CNV begrijpen we de problemen van Tata heel goed en willen we meedenken om de transitie naar Groen Staal zo goed mogelijk te laten verlopen, zonder dat de medewerkers daar te veel voor moeten inleveren. Vandaar dit resultaat.’

Maximale inspanning van medewerkers

Naast de eenmalige uitkering is ook afgesproken de pensioenpremie voor langere tijd op 29% te houden en dat de studiegroepen hun werk kunnen vervolgen. ‘Samen met de kaderleden hebben we vastgesteld dat dit resultaat voor nu het hoogst haalbare is’, vervolgt Jukema. ‘De medewerkers doen daarmee een maximale inspanning om hun staalbedrijf in deze onzekere tijden te leiden naar een groene en duurzame toekomst. Maar het is uiteraard aan de leden om er wel of niet definitief mee in te stemmen. Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering op 14 april kunnen zij hun oordeel geven.’