Man vrijgesproken van dood door schuld door methadonpillen

Op 31 oktober 2021 worden twee mannen uit Bunschoten-Spakenburg kort na elkaar dood in hun woning aangetroffen. Nader onderzoek wijst uit dat zij beiden zijn overleden als gevolg van de inname van een overdosis methadon, terwijl zij dachten het slaapmiddel temazepam te nemen. Uit verschillende verklaringen is vastgesteld dat de methadon uit de woning van de verdachte kwam en uiteindelijk door een afnemer is verstrekt aan de slachtoffers.

Vrijspraak door de rechtbank

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld voor de handel in drugs en medicijnen. De rechtbank heeft daarnaast geoordeeld dat de verdachte weliswaar aanmerkelijk onvoorzichtig en verwijtbaar heeft gehandeld door verschillende drugs en medicijnen, waaronder methadon in huis aanwezig te hebben, maar dat hij in juridische zin geen schuld heeft aan de dood van de twee mannen. De rechtbank komt tot die conclusie, omdat de verdachte zelf geen actieve handelingen heeft verricht bij de overdracht van de drugs. Er zitten te veel schakels tussen de verwijtbare onvoorzichtigheid van de verdachte en de dood van de slachtoffers, zodat de dood van de mannen redelijkerwijs niet aan de verdachte valt toe te rekenen, aldus de rechtbank. De officier van justitie heeft tegen die vrijspraak hoger beroep heeft ingesteld.

Vrijspraak

Aan het gerechtshof lag opnieuw de vraag voor of het aan de schuld van de verdachte te wijten is dat de twee mannen zijn komen te overlijden. Het hof komt, net als de rechtbank, tot de conclusie dat dit niet het geval is. De verdachte had de methadonpillen (die lijken op temazepampillen) weliswaar in huis, maar niet duidelijk is geworden hoe het kon gebeuren dat deze methadonpillen bij de afnemer terecht zijn gekomen. In de reeks van gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van de twee mannen is dit een zodanig belangrijke schakel, dat bij onduidelijkheid daarover niet kan worden vastgesteld dat het fatale gevolg voor verdachte voorzienbaar was. De dood van de twee mannen valt om die reden niet aan de verdachte toe te rekenen.

De verdachte wordt daarom vrijgesproken van de tenlastegelegde feiten.