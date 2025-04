Morgen 'Lentekriebels-kort geding'

Volgens Rutgers voert Gezin in Gevaar een lastercampagne tegen haar met onwaarheden over onder andere de Week van de Lentekriebels. Rutgers eist in deze spoedprocedure dat dit stopt.

Waar gaat het kort geding over?

Volgens Rutgers zou Gezin in Gevaar onrechtmatige beschuldigingen verspreiden. Die onwaarheden gaan onder andere over De Week van de Lentekriebels: een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs waarin extra aandacht is voor relationele en seksuele vorming. Volgens Rutgers heeft Gezin in Gevaar het recht haar opvattingen kenbaar te maken, maar betekent dat niet dat ze aantoonbaar onjuiste en/of misleidende informatie mag verspreiden.

Waar moet de rechter in dit kort geding op beslissen?

Gezin in Gevaar mag het oneens zijn met De Week van de Lentekriebels en mag dat ook uitdragen. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. De vraag die door Rutgers aan de rechter wordt voorgelegd is of Gezin in Gevaar onterechte beschuldigingen heeft gedaan en onrechtmatig tegen Rutgers heeft gehandeld.

Wanneer wordt uitspraak gedaan?

De rechter kán direct na de behandeling van een kort geding mondeling uitspraak doen, maar meestal wordt een uitspraak schriftelijk gedaan, vaak binnen twee weken.