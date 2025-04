Celstraf voor uitlokken poging zware mishandeling realityster

Een 24-jarige man is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij ruim 5800 euro schadevergoeding betalen. Hij lokte namelijk uit dat twee minderjarigen op 2 september 2024 in Amsterdam met voorbedachten rade een realityster hard sloegen en schopten.

In opdracht van een onbekend gebleven persoon benaderde hij via Snapchat die minderjarigen om voor geld een voor hem volledig onbekende vrouw te mishandelen.

De aanval in Amsterdam-Zuid is professioneel voorbereid, waarbij het huis van de vrouw vooraf is geobserveerd en foto’s van haar zijn gedeeld. Zij is op klaarlichte dag, voor haar eigen woning en in het bijzijn van haar minderjarige kind, op de grond getrokken, meermaals hard geschopt en met gebalde vuisten tegen haar hoofd en lichaam geslagen. Zij lag weerloos op de grond toen de twee minderjarigen dit deden. Verschillende omstanders waren hiervan getuige. Zij hield er een hersenschudding aan over, maar gezien het toegepaste geweld hadden de lichamelijke gevolgen voor haar veel ernstiger kunnen zijn.

Stil over opdrachtgever(s)

Hoewel de 24-jarige man heeft verklaard over zijn rol bij de mishandeling, zei hij niets over zijn opdrachtgever(s). Dit veroorzaakt veel onrust bij de vrouw omdat zij nog steeds niet weet uit welke hoek de dreiging van geweld komt. Met zijn stilzwijgen houdt hij de dreiging aan het adres van de vrouw in stand.

Naar eigen zeggen pleegde hij zijn daden omdat hij geldproblemen had. De rechtbank vindt het zeer zorgwekkend dat hij uit financiële motieven dergelijk ernstig geweld uitlokte. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies over om hem naast een deels voorwaardelijke gevangenisstraf bijzondere voorwaarden op te leggen. Zo moet hij zich onder meer melden bij de reclassering, meewerken aan schuldhulpverlening en mag hij geen contact hebben met medeverdachten en het slachtoffer. De deels voorwaardelijke gevangenisstraf moet de 24-jarige man ervan weerhouden opnieuw de fout in te gaan.