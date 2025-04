Tot zes jaar cel voor dagenlange martelingen in Eindhoven en Hoensbroek

Een 31-jarige man uit Eindhoven krijgt vier jaar cel voor zijn aandeel en een 33-jarige Rotterdammer krijgt een celstraf van 475 dagen, waarvan 365 dagen voorwaardelijk.

De 26-jarige verdachte werd op 27 september 2022 in een woning in Eindhoven bestolen van een blok cocaïne. Hij hield hiervoor meteen de eveneens aanwezige tussenpersoon verantwoordelijk. De verdachte nam met anderen deze man mee en bracht hem naar een bar in Eindhoven. Daar werd het slachtoffer door meerdere mannen direct hard geslagen. Er werd gezegd dat hij moest betalen. De 35-jarige man uit Hoensbroek werd ingeseind en ook hij mishandelde de tussenpersoon. De verdachten gingen vervolgens met het slachtoffer op pad om geld te regelen.

Uiteindelijk werd hij die nacht naar de woning van de verdachte in Hoensbroek gebracht. Daar gingen de mishandelingen door en het slachtoffer moest zich uitkleden. De 26-jarige bewerkte hem vervolgens met een honkbalknuppel en sneed met een stanleymes in zijn been. Dit werd gefilmd. De volgende dag gingen ze weer op pad met het slachtoffer om geld te vinden bij bekenden en om spullen te bemachtigen om hem ook digitaal geld afhandig te maken.

De ontvoering duurde anderhalve dag, tot de politie er een einde aan maakte. Er zijn aanwijzingen dat het nog veel erger had kunnen aflopen met het slachtoffer. De verdachten dreigden hem naar Duitsland te brengen als hij geen geld zou kunnen regelen. Daar zou hij vermoord worden. Toen dat plan werd geopperd kwam ook de 31-jarige met een bestelbus in beeld. Hierin is het slachtoffer niet vervoerd, maar bij aanhouding werd ontdekt dat de laadruimte aan de binnenzijde geheel was bekleed met plastic. Hieruit leidt de rechtbank af dat er daadwerkelijk een scenario was waarin de verdachten rekening hielden dat het slachtoffer naar Duitsland moest worden vervoerd om hem eventueel aan verdere martelingen te onderwerpen.

Voorbeeld stellen

De verdachten legden het geweld en de intimidatie op meerdere momenten met verschillende telefoons vast. Deze beelden liegen er niet om. Eén van die video’s is op internet verspreid en viraal gegaan. Mede op basis hiervan leidt de rechtbank af dat met de mishandelingen niet alleen een financiële compensatie voor de gestolen cocaïne moest worden afgedwongen, maar veel meer nog dat ook is geprobeerd een krachtig en afschrikwekkend voorbeeld te stellen. Het slachtoffer heeft lange tijd doodsangsten uitgestaan en had veel pijn.

Rollen

De 26-jarige man trad min of meer op als leider van de groep en moest door anderen in toom worden gehouden. Door alcohol was hij een onbegrensd explosieve en agressieve persoon. Hij krijgt dan ook de zwaarste straf, samen met de man uit Hoensbroek die overal bij betrokken was. De 31-jarige man werd pas de tweede dag bij de ontvoering gehaald. Hij leverde de geprepareerde bus en gebruikte meteen geweld en dreigde met een mes. Bij de Rotterdammer weegt mee dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door niet-aangeboren hersenletsel en dat hij toevallig bij de man uit Hoensbroek, een neef, op bezoek was. Hij heeft vrijwel geen crimineel besef en is in zekere zin afhankelijk van zijn neef.



Naast een celstraf krijgen de mannen ook een contactverbod van twee jaar met het slachtoffer. Ook moeten ze hem een schadevergoeding betalen van ruim 7.500 euro. De man uit Hoensbroek moet daar bovenop nog eens 2.000 euro aan opgehaald geld terugbetalen.