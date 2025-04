Michelin hofleverancier voor Trofeo Lancia

De ster in deze uit zes races bestaande competitie is de Ypsilon Rally 4 HF. Voor deze sportieve versie zijn in slechts drie maanden tijd al 80 pre-orders in Europa genoteerd.



De samenwerking tussen Lancia en Michelin gaat terug naar de gloriedagen van Lancia in de rallysport. Beide merken slaan nu weer de handen ineen om de Ypsilon Rally 4 HF met het juiste schoeisel te wapenen. De rijders in de Trofeo Lancia krijgen de beschikking over drie soorten banden uit de MICHELIN Pilot Sport-reeks: twee setjes voor droog asfalt en één voor nat asfalt, allemaal in de maat 19/63‑17.