Twee aanhoudingen en meer dan elf kilogram verdovende middelen in beslaggenomen

Op dinsdag 1 april zijn twee personen in een pand aan de Binsfeldstraat in Landgraaf aangehouden. In de woning trof de politie meer dan elf kilogram aan verdovende middelen én een substantieel geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s aan. De verdachten worden binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Samenwerking

In het kader van het projectmatig werken in het district Parkstad, trad de politie dinsdagmiddag het pand aan de Binsfeldstraat in Landgraaf binnen. Eerdere informatie die bij een onderzoek naar een straatdealer boven water is gekomen, zorgde uiteindelijk voor de aanhouding van deze twee verdachten. Collega’s van het basisteam Brunssum-Landgraaf werden daarbij ondersteund door collega’s van het Basisteam Opsporing Brunssum-Landgraaf en Kerkrade.