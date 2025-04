Fietser ernstig gewond achtergelaten na aanrijding door scooter Amsterdam

Woensdag 2 april rond 22.15 uur vindt op het fietspad van de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord een ernstige aanrijding plaats tussen een fietser en een scooterrijder. 'De fietser – een man – raakt daarbij zwaargewond. De scooterrijder, een 27-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden', zo meldt de politie donderdag.

Melding zware aanrijding Klaprozenweg

Rond 22.15 uur ontvangt de meldkamer een melding van een zware aanrijding tussen een fietser en scooterrijder op het fietspad aan de Klaprozenweg. Getuigen zien de bestuurder van de scooter na het ongeval wegrijden. Omstanders verlenen hulp aan het zwaargewonde slachtoffer tot dat de hulpdiensten ter plaatse komen. Zij nemen de zorg over en vervoeren de man naar het ziekenhuis. Door de hulp van alerte omstanders die het nummerbord van de vluchtende scooter noteerden, kan de politie de bestuurder later die avond aanhouden.

Getuigen gezocht

Opsporingsteam Verkeer (OTV) en FO-verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het OTV is nog steeds op zoek naar getuigen en wil daarnaast ook graag (dashcam) beelden ontvangen van het ongeval. Bent u in bezit van camerabeelden, deel die dan met de politie. Dit kan door te bellen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.