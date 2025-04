Auto ontploft op de Dam, politie vermoedt opzet.

Op de Dam in Amsterdam is aan het begin van de middag brand ontstaan in een personenwagen. De politie heeft de Dam afgesloten om onderzoek te doen omdat met opzet vermoedt.

Aan het begin van de middag brak er brand uit in een auto na een ontploffing. De politie denkt aan opzet en laat via X weten: ‘We vermoeden dat de bestuurder de brand zelf veroorzaakt heeft. Daarbij wordt rekening gehouden met opzet. De bestuurder is hierbij gewond geraakt.’ Op beelden zou te zien zijn dat de bestuurder van de auto ook in brand stond en door toegesnelde agenten geblust is.

Motief

De politie tast nog in het duister over het motief van de 50 jarige Nederlandse man uit Noord-Holland.