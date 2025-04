Ministerie LVVN wil meer transparantie in prijzen spoedzorg voor dieren

Diereigenaren moeten in de medische zorg voor hun dier genoeg keuze hebben en daarbij niet overvallen worden door hoge kosten. Dat vindt staatssecretaris Jean Rummenie van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Uit een onderzoek dat het ministerie heeft laten uitvoeren, blijkt dat de prijzen voor diergeneeskundige zorg, met name voor spoedzorg, de afgelopen decennia fors zijn gestegen.

Staatssecretaris Jean Rummenie: “Je huisdier is je lief en leed. Als jouw dier iets mankeert dan wil je natuurlijk de beste zorg en ook weten wat je daarvoor betaalt. Dit is nu vaak niet duidelijk, met name binnen de spoedzorg. Daar gaat verandering in komen. Ik heb goede gesprekken met de beroepsgroep gevoerd en zij gaan daar prioriteit aan geven.”

De beroepsgroep heeft aangekondigd, binnen het kader van de vorming van één sterke beroepsorganisatie voor veterinaire professionals, aan de slag te gaan met normering op het gebied van transparantie en de beschikbaarheid van spoedzorg. Het ministerie gaat deze ontwikkeling ondersteunen en versnellen door het bieden van financiële steun en wil € 250.000 investeren.

Onderzoek dierenartstarieven

Onderzoeksbureau Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van LVVN de prijsontwikkeling van dierenartstarieven onderzocht. Het is een eerste stap om meer grip te krijgen op wat er gebeurt in de markt voor diergeneeskundige zorg en wat we, samen met de beroepsgroep, kunnen doen om eigenaren een goede keuze te kunnen laten maken in de zorg voor hun dier.

Uit het rapport blijkt dat de tarieven voor alle typen zorg (reguliere zorg en spoedzorg samen) in die periode 2 tot 2,5 keer sneller zijn gestegen dan de inflatie. De grootste stijging vond plaats in de periode voordat de ketens hun intrede hadden gedaan. Het rapport beschrijft ook de oorzaken voor deze stijging, zoals een enorme verandering in vraag en aanbod, in combinatie met de professionalisering van de diergeneeskundige zorg. De tarieven voor de spoedzorg zijn sterker gestegen, 3 tot 3,5 keer sneller dan de inflatie. De tarieven van ketens ten opzichte van zelfstandige praktijken zijn circa 6% tot 10% hoger voor reguliere zorg, en circa 40% hoger voor spoedzorg.

“De forse prijsstijgingen in de spoedzorg, in combinatie met de toenemende rol van ketens in de organisatie en het aanbod van spoedzorg en de mogelijke gevolgen van ketenvorming voor concurrentie en keuzevrijheid, vind ik zorgelijk”, stelt Rummenie. “Maar tegelijkertijd zie ik ook dat ketens een belangrijke – en vaak gespecialiseerde - rol spelen in de zorg voor huisdieren.”

Onderzoek ACM

De staatssecretaris is blij dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is gestart met een onderzoek naar de marktwerking in de diergeneeskundige zorg. Rummenie: “Het is van groot belang dat de markt goed functioneert, met voldoende concurrentie op zorgaanbod en prijs.”

De staatssecretaris heeft de ACM verzocht of zij in hun onderzoek de keuzevrijheid van de consument in de reguliere zorg en, met name, in de spoedzorg willen meenemen. “Daarnaast heb ik de ACM gevraagd aanbevelingen te doen over eventuele marktmacht in de diergeneeskundige zorg, in het bijzonder over de positie van ketens in de spoedzorg. Zodra de ACM klaar is met hun onderzoek, bekijk ik, in nauwe samenwerking met de minister van EZ, of er aanvullende maatregelen nodig zijn.”

Inzet paraveterinairen

Om mogelijk de kosten en de werkdruk voor dierenartsen te verlichten, onderzoekt het ministerie van LVVN momenteel welke mogelijkheden er zijn om bepaalde behandelingen door paraveterinairen te laten doen in plaats van door dierenartsen. Dit samen met de inzet voor een goed functionerende markt en het verbeteren van de informatiepositie van de consument realiseert de stevige aanpak.