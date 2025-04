Aantal weginspecteurs Rijkswaterstaat gaat structureel omhoog

Het aantal weginspecteurs bij Rijkswaterstaat gaat flink omhoog. In totaal wordt de capaciteit structureel met 38fte uitgebreid, een stijging van ruim tien procent. Op dit moment zijn er circa 300 weginspecteurs. Uitbreiding is nodig om het groeiend aantal incidenten aan te kunnen. Op het hoofdwegennet neemt door de toegenomen drukte op de weg het aantal pech- en ongevallen jaar op jaar toe. Weginspecteurs zorgen voor het beveiligen en vlot afhandelen van deze incidenten.

Minister Madlener: “Incidenten op de weg zijn niet alleen vervelend voor de betrokken weggebruikers, maar leiden ook tot oponthoud voor medeweggebruikers. En dat terwijl we juist willen doorrijden met z’n allen. Weginspecteurs bij Rijkswaterstaat werken daarom hard aan het oplossen van dit soort situaties, zodat iedereen zo snel mogelijk weer door kan. Deze uitbreiding is een belangrijke stap in het verbeteren van de doorstroming op onze wegen.”

Rijkswaterstaat is bij een ongeval verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op de Nederlandse snelwegen. Weginspecteurs zorgen ervoor dat ook de andere hulpdiensten snel en veilig hun werk kunnen doen en betrokken voertuigen snel worden weggehaald. De afgelopen jaren is de verkeersdrukte en het aantal zogenoemde incidentmeldingen flink toegenomen. Prognoses van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) laten zien dat deze trend de komende jaren doorzet. De toename is mede het gevolg van het stijgend aantal automobilisten en aantal pechgevallen. Ook zijn automobilisten vaker afgeleid, met incidenten tot gevolg.