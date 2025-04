OM eist werkstraf tegen voorman Pegida

Op 21 december 2023 wordt op de Facebook-pagina van Pegida een demonstratie in Arnhem aangekondigd. In dat bericht staat onder meer vermeld dat geloofsgenoten van de Arnhemse burgemeester homo’s van flats gooien, Joodse vrouwen verkrachten, aanslagen plegen en vrouwen onderdrukken. Volgens het OM is die post te kwalificeren als discriminatie van moslims, oftewel groepsbelediging.

Een vordering van de politie bij Facebook leverde geen bewijs op dat verdachte dit bericht plaatste, maar op zitting vandaag bekende verdachte degene te zijn geweest die verantwoordelijk is voor de post. Dientengevolge acht het OM dit feit bewezenverklaard.

Drie maanden later, op 23 maart 2024, post verdachte een filmpje op X, waarin hij de burgemeester van Arnhem een ‘islamist’ noemt. De burgemeester doet aangifte van belediging en het OM legt dit vandaag als tweede strafbare feit aan de politierechter in de rechtbank van Arnhem voor. Gezien de gebruikte term en de omstandigheden waarin deze is gebruikt, is er, zo betoogde de officier van justitie, sprake van belediging.

Tot slot heeft verdachte een opgelegd gebiedsverbod overtreden. Op 27 maart 2024 geldt middels een noodbevel dat de Pegida-voorman zich op dat moment niet in Arnhem mag begeven. Voor een zitting bij de rechtbank wordt daarop een uitzondering gemaakt, mits hij niet zou gaan demonstreren. Hij doet dat toch, door op die dag voor de rechtbank in Arnhem actie te voeren en te demonstreren tegen de Islam. Daarmee overtrad hij een ambtelijk bevel.

De rechter deed na een korte schorsing direct uitspraak, achtte alle drie de feiten bewezen en legde de verdachte een werkstraf van 20 uur en een week voorwaardelijke gevangenisstraf op. Ook moet verdachte 500 euro betalen als genoegdoening aan de moslimgemeenschap.