Tweedehands campers in trek

De tweedehands campermarkt is volop in beweging. Uit onderzoek onder particuliere camper verkopers blijkt dat bijna 50% hun camper verkoopt om direct een andere tweedehands camper te kopen. Tijdens de Nationale Campermarkt op 5 april in Biddinghuizen krijgen zij de kans om hun camper aan een nieuwe eigenaar over te dragen. Op dit evenement, georganiseerd door NKC en Tweedehandscamper.nl, worden momenteel ruim 250 tweedehands campers aangeboden.