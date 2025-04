Nederlandse rivieren worden voorbereid op toekomstig hoog- en laagwater

Vandaag heeft het kabinet een plan gelanceerd dat ervoor moet zorgen dat de Nederlandse rivieren ook in de toekomst voldoende capaciteit hebben voor hevige waterafvoer maar ook in tijden van extreme droogte voor voldoende water kunnen blijven zorgen.

Vaarweg voor schepen

Rivieren zijn belangrijk voor Nederland: ze voeren te veel water af, ze zijn economisch belangrijk als vaarweg voor schepen, ze zijn een fijne leefomgeving voor dieren, planten en mensen, ze zorgen dat gewassen en natuur kunnen groeien én soms wordt er drinkwater uit gewonnen.

Ruimte voor de Rivier 2.0

Dit plan krijgt vorm in het vandaag afgetrapte programma Ruimte voor de Rivier 2.0. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking tussen Rijk en regio. Partijen zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waterschappen, provincies, gemeenten en de Deltacommissaris.

'Nederland veiliger dan ooit houden'

Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat): “Ruimte voor de Rivier 2.0 is een fantastisch plan, we houden Nederland hiermee veiliger dan ooit. Tegelijkertijd zorgen we dat ook in drogere periodes de rivieren bevaarbaar blijven en dat we in die tijd het zoet water beter kunnen verdelen en gebruiken.”

Hinder door veranderend weer

Het rivierengebied staat voor meerdere uitdagingen. Zo is er vaker meer water om af te voeren, wat wordt veroorzaakt door hevigere regenbuien, zowel in Nederland als in het buitenland, of door sneller smeltende gletsjers. Ook in die periodes moet Nederland beschermd zijn tegen overstromingen.

Extreme droogte

Tegelijkertijd komt het ook vaker voor dat er een tijd geen regen valt, waardoor er minder water in de rivieren zit. Gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de scheepvaart niet altijd meer goed kan varen of dat gebieden met natuur en landbouw uitdrogen.

Zo veel mogelijk opgaven in één keer aanpakken

Met het programma Ruimte voor de Rivier 2.0 worden uitdagingen opgepakt op het gebied van waterafvoer, bevaarbaarheid, verdroging van landbouw en natuur, waterkwaliteit, zoetwaterverdeling, drinkwatervoorziening en recreatie. De samenwerkende partijen zijn overeengekomen om daarvoor de komende decennia het rivierengebied anders in te richten.

Keuzes maken

Het rivierengebied opnieuw inrichten kost ruimte. In 2026 moeten er keuzes worden gemaakt. Dat zijn keuzes over waar er extra ruimte voor de rivier wordt gecreëerd en over hoe uitslijting van de rivierbodem wordt tegengegaan.