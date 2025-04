Supporters FC Groningen aangehouden vanwege vernielingen Feyenoordstadion

Onderzoek

De supporters zijn inmiddels heengezonden. Eén is niet langer verdacht, de andere twee zijn nog verdachte en zullen zich later moeten verantwoorden. De politie doet onderzoek, bekijkt de camerabeelden en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Trommel

Woensdagavond vond in de Kuip de wedstrijd Feyenoord – FC Groningen plaats. Supporters van FC Groningen wilden een trommel mee naar binnen nemen, wat volgens de huisregels van het stadion niet is toegestaan. Om te voorkomen dat de trommel toch mee naar binnen werd genomen, werd een hek van stadion afgesloten.

Slot hek kapot gemaakt

In reactie daarop begon een groep FC Groningen supporters aan het hek te duwen en trekken, net zo lang tot het slot kapot ging en het hek open ging. De groep heeft zich toen verplaatst naar het hek dat toegang geeft tot de trappen naar het uitvak en ook deze met grof geweld gesloopt.

Verdachten aangehouden

Tijdens de wedstrijd heeft de politie met behulp van camerabeelden enkele verdachten geïdentificeerd. Na afloop van de wedstrijd werd de bewuste bus van deze groep supporters stilgezet door de Mobiele Eenheid en werd van iedereen de ID gecontroleerd. Hierbij zijn drie verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging en vernieling.

Aangifte

Een van hen is daarna weer in vrijheid gesteld omdat hij geen verdachte bleek te zijn. De twee andere verdachten, twee Groningers van 23 en 25 jaar, zijn ook heengezonden maar nog steeds verdachte in het onderzoek. Feyenoord heeft aangifte gedaan en camerabeelden worden onderzocht, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.