Elf procent van de verdachten minderjarig, net als tien jaar terug

In 2024 registreerde de politie 141 duizend verdachten van misdrijven, waarvan 11 procent minderjarig. In 2014 was ook 11 procent van de verdachten minderjarig, toen werden er 217 duizend mensen verdacht van een misdrijf. De gemiddelde leeftijd van verdachten is sinds 2014 33 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het totaal aantal verdachten van misdrijven daalt al jaren. Sinds 2014 is dit met 43 procent afgenomen, tot 74 verdachten per 10 duizend inwoners in 2024. Het relatieve aantal verdachten dat minderjarig was, daalde in tien jaar tijd met een derde, tot 129 verdachten per 10 duizend minderjarige inwoners in 2024. Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) werden in 2024 relatief het vaakst verdacht, met 166 verdachten per 10 duizend jongvolwassen inwoners.

Meeste verdachten wonen in Amsterdam, maar naar verhouding meeste in Heerlen

In 2024 woonden de meeste verdachten in Amsterdam (9280), maar in verhouding tot het aantal inwoners woonden de meeste verdachten in Heerlen (149 per 10 duizend inwoners). Ook in Rotterdam (130), Den Haag (126) en Vlissingen (120) woonden meer verdachten per 10 duizend inwoners dan Amsterdam (110).

Minder verdachten onder alle herkomstgroepen

Het aantal verdachten is de laatste tien jaar gedaald, ongeacht waar de verdachte of diens ouders geboren zijn. De daling van het aantal verdachten was het sterkst bij mensen met een Nederlandse herkomst, waar het aantal verdachten is gehalveerd. Van alle herkomstgroepen werden zij het minst verdacht (51 per 10 duizend inwoners). Iets meer dan 4 op de 10 verdachten heeft een Nederlandse herkomst.



De daling van het aantal verdachten is het kleinst bij mensen die in het buitenland zijn geboren, 19 procent vergeleken met 2014. Bij verdachten die in Nederland zijn geboren, maar twee ouders hebben die in het buitenland zijn geboren, daalde het aantal verdachten met 27 procent. Deze groep werd in 2024 wel het vaakst als verdachte geregistreerd.



Factoren zoals leeftijd, onderwijsniveau en inkomen spelen een rol bij de kans om verdacht te worden van een misdrijf. Herkomstgroepen met een hoger aandeel verdachten zijn gemiddeld jonger, lager opgeleid en hebben een lager inkomen. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden, worden de verschillen tussen de herkomstgroepen kleiner.

1 op de 6 verdachten woont officieel niet in Nederland

In 2024 betrof 17 procent van alle verdachtenregistraties een persoon die niet is ingeschreven in een Nederlandse gemeente. In 2014 was dit 14 procent. De meeste niet-Nederlandse verdachten hadden een Poolse (5,1 procent) of Roemeense (2,3 procent) nationaliteit. 8 op de 10 Roemeense verdachten hadden geen geldig Nederlands woonadres.