OM Rotterdam keert beloning uit in zaak IJsselmonde

Op 2 januari van dit jaar loofde het Openbaar Ministerie een beloning van €30.000,- uit voor de gouden tip die leidde naar de schutter van de gepleegde misdrijven in IJsselmonde. Tijdens de eerste zitting maakte de officier van justitie bekend dat een deel van die beloning wordt uitgekeerd aan een tipgever. Wie het bedrag krijgt en om hoeveel geld het gaat, blijft in verband met de privacy vertrouwelijk.

Bekend

De verdachte heeft bij de politie bekend dat hij de schutter is van de dodelijke schietincidenten, waarbij drie mannen van 63, 58 en 81 jaar om het leven kwamen. Over het motief van verdachte is nog niets te zeggen. Hij zal onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. De opname moet nog plaatsvinden en zal niet eerder dan medio juni zijn.

Tippen loont

Het is de derde keer in korte tijd dat het Openbaar Ministerie in Rotterdam een beloning uitkeert voor de gouden tip in een strafrechtelijk onderzoek. In maart 2023 werd 30.000 euro uitgekeerd aan tipgevers die er voor zorgden dat een verdachte van moord op zijn schoonmoeder en poging moord op zijn ex-partner in Zwijndrecht kon worden aangehouden. En in januari 2024 keerde het OM 25.000 euro uit aan tipgevers in de zaak waarin een man verdacht wordt van het doden van een 60-jarige Rotterdammer, brandstichting in de woning van het slachtoffer aan het Handelsplein en mishandeling van een man in Zutphen.

Het bewijst opnieuw dat het geven van een gouden tip wel degelijk loont. De politie en het OM spreken hun dank uit aan de personen die de tips gaven.