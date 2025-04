CBS: Energierekening 2 procent lager

Gerekend met de energieprijzen van januari 2025 is een gemiddeld huishouden 2 065 euro op jaarbasis kwijt aan de energierekening. Dat is 43 euro minder dan in januari 2024, een daling van 2 procent. Deze daling komt door lagere prijzen, gecombineerd met een iets lager geraamd verbruik van elektriciteit voor 2025. Het gasverbruik stijgt volgens de prognose wel in 2025. Dit meldt het CBS over de energierekening van januari 2025.

De grootste daling op de energierekening was toe te schrijven aan lagere variabele leveringstarieven. Ook lagere energiebelastingen droegen bij aan de daling van de energierekening.

Niet alle onderdelen van de energierekening werden goedkoper. Transportkosten lagen vooral voor elektriciteit maar ook voor gas hoger dan een jaar eerder. Gecombineerd is een huishouden hieraan 66 euro op jaarbasis meer kwijt dan in januari 2024, een stijging van 10 procent. Ook stegen de vaste leveringskosten van elektriciteit en van gas, respectievelijk met 16 euro en 11 euro op jaarbasis.

In de hier getoonde berekeningen voor de energierekening is geen rekening gehouden met eventuele kosten die huishoudens betalen voor het terugleveren van zelf opgewekte elektriciteit. Huishoudens die elektriciteit aan het net leveren betalen daarvoor sinds eind 2023 steeds vaker een bedrag aan hun energiemaatschappij.

Verschillen tussen huishoudens

De hoogte van de energierekening verschilt sterk per huishouden. Onder andere de grootte van het huishouden en de woning, hoe goed de woning is geïsoleerd, welke installaties aanwezig zijn en het stookgedrag beïnvloeden het energieverbruik. Met het prijspeil van januari 2025 betaalt een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande aardgasgestookte villa het meest: gemiddeld 3 520 euro op jaarbasis. De energierekening van eenpersoonshuishoudens in nieuwe, kleine appartementen die met aardgas worden verwarmd is een factor 2,6 lager, gemiddeld 1 380 euro. Maar ook binnen deze groepen bestaan grote verschillen.



Woningen die hoofdzakelijk elektrisch verwarmd worden hebben met 1 030 euro op jaarbasis gemiddeld de laagste energierekening. Het gaat om een zeer snel groeiende groep woningen met zeer uiteenlopende installaties. Veel van deze woningen hebben een warmtepomp, zijn van het aardgas af en wekken veel elektriciteit op met zonnepanelen. Aan de andere kant zitten in deze groep ook woningen die aardgas verbruiken voor bijvoorbeeld koken of bijverwarming, en die geen eigen zonnestroom opwekken. Daarom is juist in de groep van hoofdzakelijk elektrisch verwarmde woningen de spreiding van de energierekening erg groot.