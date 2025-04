RDW ontwikkelt digitaal rijbewijs

Je rijbewijs op je telefoon. Het wordt mogelijk medio 2030. Tot die tijd zit de RDW niet stil: De RDW is volop bezig met het ontwikkelen daarvan. De RDW vindt het belangrijk dat een digitaal rijbewijs internationaal wordt geaccepteerd, zodat het ook over de grens geldig is. Bas Timmermans, manager bij de RDW: “De RDW is daarom actief betrokken bij het opstellen van wereldwijde standaarden voor het digitale rijbewijs. Ook de komst van een nieuwe Europese richtlijn is belangrijk. Die zorgt ervoor dat de RDW een digitaal rijbewijs mag uitgeven aan burgers die dat willen. De richtlijn verplicht instanties ook om het digitale rijbewijs te accepteren.”

U akkoord

Eind maart gingen het Europese parlement en de lidstaten akkoord met de richtlijn. Hierna moeten de lidstaten en het parlement nog een keer stemmen over het voorstel. Timmermans: “Om alle landen voldoende tijd te geven om een digitaal rijbewijs mogelijk te maken, geldt een ruime overgangstijd. We verwachten dat we over 4 à 5 jaar een digitaal rijbewijs mogen gaan uitgeven.” In de tussentijd zit de RDW niet stil.

Technische testen met deelnemers uit diverse Europese landen

Er komt Europese wetgeving aan voor id-wallets. In zo’n app op de telefoon kun je bijvoorbeeld diploma’s of een digitaal rijbewijs opslaan en delen met anderen. Dat sluit aan bij de ontwikkeling van het digitale rijbewijs. Het digitale rijbewijs gebruik je in een id-wallet en kun je vanaf je telefoon delen met een andere partij, zoals de politie of een autoverhuurbedrijf. De id-wallet moet dan met de software van die partijen kunnen praten, binnen Nederland maar ook in Europa en wereldwijd.

Het komende jaar voert de RDW daarom regelmatig technische testen uit met het digitale rijbewijs. Eind februari vond een testevenement met deelnemers uit diverse Europese landen plaats in Utrecht. Timmermans: “Tijdens deze dagen testten de deelnemers het delen van gegevens met elkaars software. Over het algemeen ging dat heel goed, maar niet altijd. Het gebeurde bijvoorbeeld dat gegevens niet of niet volledig overkwamen. Vaak kon dat ter plekke worden opgelost. Belangrijk was dat we van elkaar konden leren op technisch vlak, maar ook of er misschien nog wettelijke aanpassingen of aanpassingen in technische standaarden nodig zijn. Of dat we bijvoorbeeld het (gebruik) van het digitale rijbewijs nog gebruiksvriendelijker kunnen maken.” In de loop van het jaar volgen nog meer testdagen. Ook als de testen in februari al vlekkeloos verliepen, blijft meedoen aan volgende testen zinvol. “We voegen steeds nieuwe functies toe aan wallet en het digitale rijbewijs. Zoals bijvoorbeeld het op afstand intrekken van een digitaal rijbewijs. Dan is het rijbewijs dus niet geldig meer.”

Waarom digitaal?

Het kunnen delen van gegevens uit een wallet maakt zakendoen voor burgers veiliger en makkelijker. Zo kun je de gegevens online delen, en deel je alleen die gegevens die nodig zijn. Het digitale rijbewijs wordt minstens zo veilig als het fysieke rijbewijs, met een digitale handtekening van RDW om de echtheid te kunnen controleren. Delen van gegevens doe je alleen als je toestemming geeft. Het rijbewijs als kaartje blijft bestaan, voor wie dat wil.