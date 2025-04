Bij inval woningen vuurwapens, drugs, explosieven en politie-uniformen aangetroffen

In een lopend onderzoek heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag 2 april 2025 vier verdachten aangehouden bij een inval aan het Ma Braunpad in Amsterdam-West. 'Daarbij zijn vuur- en automatische wapens, drugs, geld, explosieven en politie-uniformen aangetroffen en in beslag genomen', zo maakt de politie vandaag bekend.