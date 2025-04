Man uit Nieuwegein aangehouden op verdenking terrorisme

De politie heeft afgelopen dinsdag 1 april in Nieuwegein een 25-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terroristische misdrijven. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

AIVD

'De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was informatie van de AIVD. De man zou aanhanger zijn van rechts-extremistisch gedachtegoed en zichzelf zien als onderdeel van de strijd. Hij zou ook gewelddadige bedoelingen hebben uitgesproken en mogelijk in het bezit zijn van een vuurwapen', aldus het OM.

Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO)

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie. Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte is beslag gelegd op telefoons en andere gegevensdragers.

Vuurwapens en bajonet

Verder zijn twee onklaar gemaakte, historische vuurwapens en een tweesnijdende bajonet in beslag genomen. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.