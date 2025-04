Kabinet lanceert nieuwe strategie voor innovatie en opschaling defensie-industrie

Een innovatievere Nederlandse defensie-industrie die haar capaciteit sneller kan opschalen. Dat is nodig voor een sterke krijgsmacht die Nederland en onze bondgenoten veilig houdt, voor het verminderen van ongewenste industriële afhankelijkheden en het benutten van economische kansen. Om daarin de juiste keuzes te maken en acties in te zetten heeft de ministerraad de nieuwe Defensie strategie voor industrie en innovatie vastgesteld op voorstel van de ministers Brekelmans (Defensie), Beljaarts (Economische Zaken) en staatssecretaris Tuinman (Defensie).

De strategie, die voortborduurt op de eerdere Defensie Industrie Strategie van beide ministeries uit 2018 en de Strategische Kennis en Innovatie Agenda (SKIA) 2021-2025 van Defensie, is samen te vatten als sterk, slim en samen: het kabinet gaat investeren in de Nederlandse defensie-industrie, stimuleert op een slimme manier innovatie en gaat nationaal en internationaal op een nieuwe en effectievere manier samenwerken. De defensie- en veiligheidsindustrie in Nederland bestaat uit circa 1.000 kleine en grote bedrijven die samen een omzet hebben van 7,7 miljard euro.

Het kabinet heeft in de Defensienota 2024 voor de komende jaren €1,15 miljard euro vrijgemaakt om de defensie-industrie op te schalen. Defensie gaat dit jaar nog €310 miljoen besteden en is voornemens dit budget beschikbaar te stellen voor onder andere het Actieplan Onbemenste Systemen, het ophogen van het SecFund, innovatie-opschalingsprojecten en het ophogen van bestaand financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken.

Sterk

Met een sterke defensie-industrie en kennisbasis wil het kabinet bouwen aan een krijgsmacht van de toekomst en tegenstanders afschrikken. Dit betekent dat alle relevante Nederlandse kennisinstellingen worden gemobiliseerd, dat inkoop sneller en efficiënter verloopt en dat ervoor wordt gezorgd dat financiële instellingen meer kunnen en willen investeren in de defensie-industrie. De drie betrokken bewindspersonen voegen bij de lancering vandaag gelijk de daad bij het woord door intentieverklaringen te tekenen met bedrijven Lobster Robotics en De Haas Shipyards.

Slim

Om industrie en innovatie te versterken en Nederland internationaal te positioneren, moeten keuzes worden gemaakt. Het kabinet gaat zich daarom richten op extra investeringen in vijf gebieden binnen de keten van industrie, innovatie en kennis: slimme materialen (composieten, 3D-printing), ruimtetechnologie, quantum, intelligente systemen (AI-technologie, drones) en sensoren zoals radars. Daarnaast blijft de Nederlandse maritieme maakindustrie een belangrijke pijler.

Samen

Het versterken van de krijgsmacht en de Nederlandse industrie kan alleen samen. Noodzakelijk hiervoor is het verbinden van alle relevante partijen zoals bijvoorbeeld de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en de financiële sector. Daarom worden er regionale ecosystemen uit- en opgebouwd en wordt de publiek-private samenwerking via DefPort, een samenwerkingsverband tussen de overheid, bedrijven, industrie en kennisinstellingen, versterkt.



Ook is een stevige internationale positionering van Nederland essentieel voor het versterken van onze krijgsmacht en industrie. Het kabinet gaat zich daarom internationaal pro-actiever inzetten op vraagbundeling, zodat grotere contracten kunnen worden uitgezet bij de industrie. Daarbij wordt ook ingezet op openstelling van toeleveringsketens, coproductie en standaardisatie. Dit gebeurt bilateraal, tussen groepen landen, en in EU- en NAVO-verband.



Tot slot wordt de samenwerking met de Oekraïense defensie-industrie geïntensiveerd. Door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar mogelijkheden voor vraagbundeling bij inkooptrajecten voor de behoefte van Oekraïne met de behoefte van de Nederlandse krijgsmacht.

Startschot

De nieuwe defensie industrie en innovatie strategie is een startschot. Het kabinet wil nu samen met alle partners dat de woorden en plannen naar concrete acties en resultaten worden omgezet. Dit is van groot belang voor onze veiligheid, nu en in de toekomst.