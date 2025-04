Politie schiet tijdens achtervolging, één persoon gewond

Bij een achtervolging van een auto met twee inzittenden, tussen Keldonk en Gemert, is door de politie geschoten. Daarbij is één persoon gewond geraakt. De rijksrecherche gaat het gebruik van het vuurwapen onderzoeken.

In Keldonk onttrok de bestuurder van de auto zich rond half acht aan een politiecontrole. Agenten hadden, door de gedragingen van de bestuurder, een sterk vermoeden dat hij onder invloed was. De bestuurder voldeed echter niet aan een stopteken, maar ging er vandoor en vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Op de Kempkensweg in Erp probeerde de politie de auto klem te rijden, maar opnieuw ging hij er vandoor waarbij een politieauto werd geramd. Daar is toen door de politie geschoten, maar de auto reed door.

Waarschuwingsschot

De achtervolging eindigde op de Pandelaar in Gemert, waar een waarschuwingsschot werd gelost. Beide inzittenden werden met een ambulance afgevoerd, nadat politiemensen al eerste hulp hadden verleend. De bestuurder, een 24-jarige inwoner van Veghel, werd aangehouden, maar verblijft vooralsnog in het ziekenhuis. Van hem werd bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Onafhankelijk

In het kader van het onafhankelijk onderzoek wordt in Erp en Gemert forensisch onderzoek gedaan door rechercheurs uit een andere politie-eenheid. De politie hoort getuigen en is op zoek naar camerabeelden.