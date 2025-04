Politie zoekt belangrijke getuigen zedenincident

Vrijdagavond is er een 17-jarig meisje aangerand bij de Witte Brug op de Middelweg. De politie is meteen een onderzoek gestart. Er zijn meerdere mensen op dat moment langsgefietst. Heel graag komen we in contact met deze belangrijke getuigen.

Het was vrijdagavond, 4 april, rond 22.45 uur toen het meisje van Alblasserdam naar Nieuw-Lekkerland fietste. Als zij net over de Witte Brug fietst, wordt ze door een man met een scooter die bij een bankje staat, van haar fiets geduwd. Ze komt in de berm terecht en wordt daar aangerand. Er kwamen meerdere fietsers aan waardoor de man stopte en er snel vandoor ging op zijn scooter richting Alblasserdam.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Heel graag komen we in contact met mensen die meer informatie hebben over dit incident. Fietste u die vrijdagavond op de Witte Brug en herinnert u zich mogelijk iets? Alle informatie is welkom en heel waardevol voor het onderzoek.

U kunt heel gemakkelijk uw tip doorgeven via het bijgesloten tipformulier. Bellen kan ook met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.

Signalement

De verdachte is een blanke man van ongeveer 1.75 meter lang, niet ouder dan 55 jaar, sprak Nederlands met een zware stem en droeg donkere kleding met lange mouwen en lange broek. Hij was op een donkere scooter met een rekje voorop.