Politie treft vuurwerk en drugs aan in woning

De politie heeft zaterdagavond 5 april 2025 in een huis aan het Koopmansvoetpad vuurwerk, soft- en harddrugs aangetroffen. De woning was naar voren gekomen in een onderzoek naar handel in en bezit van vuurwerk.

Agenten wilden het huis zaterdagavond controleren, maar troffen de 29-jarige bewoner niet aan. Hij bleek in een pand elders in gemeente Vlissingen te zijn. Daar trof de politie niks verdachts aan, waarna ze met de man naar zijn huis terugkeerde. In het huis vonden ze onder andere een doos met vuurwerk (shells), soft- en harddrugs. Het vuurwerk en de drugs zijn in beslag genomen. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij moet op een later moment een verklaring afleggen bij de politie.