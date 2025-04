Nederlandse belangen centraal bij inzet missies en operaties

Deelname aan internationale missies en operaties moet gericht zijn op het beschermen van Nederlandse belangen. Denk aan de veiligheid van Nederland en bondgenoten en het beschermen van economische belangen. Ook het tegengaan van irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit valt daaronder. Het kabinet meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de veiligheid en weerbaarheid van Nederland vergroten. Dat staat verankerd in het regeerprogramma. Dit gebeurt door internationale inzet en versterking van de krijgsmacht. Het kabinet formuleert prioriteiten en voorgenomen militaire, civiele en politiële bijdragen aan internationale missies en operaties. Daarmee wordt een effectieve inzet van de krijgsmacht beoogd in een veranderende wereld.

De veiligheid van Nederland is nauw verweven met ontwikkelingen in en direct rondom Europa. Er heerst een grootschalige oorlog op ons continent. Ook elders zijn grootmachten verwikkeld in competitie en confrontatie. Deze ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de veiligheid en welvaart van Nederland. Nederland blijft daarom bijdragen aan missies en operaties ter bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

De nadruk gaat liggen op missies en operaties die bijdragen aan de Nederlandse belangen. Daarbij wordt gekozen voor minder langdurige, grootschalige bijdragen ver weg. Soms wordt gekozen voor doelgerichte, kleinschalige bijdragen om een signaal af te geven of een voet tussen de deur te houden. De mogelijkheid van extra inzet blijft bestaan. Bijvoorbeeld bij een bondgenootschappelijk verzoek of om in te spelen op onvoorziene ontwikkelingen.

Deze brief heeft geen betrekking op de inspanningen ter versterking van de NAVO-oostflank. Dat geldt ook voor de onverminderde steun aan Oekraïne.

Betrouwbare bondgenoot

Nederland blijft een betrouwbare partner binnen de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Naties. De voorgenomen inzet betreft onder meer militaire, civiele en politiële missies in delen van de wereld die voor Nederland strategisch van belang zijn. Denk aan de Westelijke Balkan, Moldavië, de Zuidelijke Kaukasus, het Midden-Oosten (waaronder de Rode-Zee regio), de Indo-Pacific en West-Afrika.

Lessen uit het verleden

Realisme blijft op zijn plaats. De context van missies en operaties is weerbarstig. Het kabinet benadrukt dat het elke inzet zorgvuldig zal wegen. Daarbij neemt het ook lessen uit het verleden mee. Zo wil het kabinet realistisch en transparant zijn over het karakter van de conflicten in de landen waar missies en operaties plaatsvinden. Dat geldt ook voor wat er met een bijdrage wel en niet valt te bereiken. Risico’s worden zorgvuldig gewogen.