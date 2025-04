Man verdacht van tegen hoofd schoppen andere man bij opstootje

De politie heeft afgelopen zondagochtend 6 april in alle vroegte in de Vismarktstraat een 36-jarige man uit Breda aangehouden. 'De man wordt ervan verdacht in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Breda een 24-jarige man uit Breda te hebben mishandeld en tegen zijn hoofd heeft geschopt. Het onderzoek naar de toedracht van de mishandeling loopt nog', zo meldt de politie.

Melding gewonde man voor parkeergarage

Bij de politie kwam zondagochtend rond 04.30 uur de melding binnen dat medewerkers van de afdeling Handhaving van de gemeente Breda voor een parkeergarage op de Nieuweweg een gewonde man hadden aangetroffen. De man had medische hulp nodig en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Camerabeelden

'Uit camerabeelden bleek dat er kort daarvoor een opstootje was geweest tussen twee mannen. De ene man, de latere verdachte, had de andere man, nadat die ten val was gekomen, vermoedelijk tegen zijn hoofd geschopt; aldus de politie.

Aanhouding verdachte

Politiemensen stelden direct een onderzoek in en konden de verdachte even later in de Vismarktstraat aanhouden. Hij is voor onderzoek en verhoor in de cel gezet. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.